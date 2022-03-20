Окупанти продовжують зазнавати втрат серед керівництва: українські війська ліквідували низку командирів ворога

На двадцять п’яту добу героїчного протистояння російському воєнному вторгненню ворог активних наступальних дій вже не проводив. Проте, за цей час він поніс значні втрати, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

«Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; „кузниці комдивів“ — 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі повідомили, що на Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України — місто Київ.

«Загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії. На Сіверському напрямку активних наступальних дій не проводилось. Ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів наші оборонці нанесли вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що росіяни не полишають намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратили боєздатність своїх підрозділів та зупинені. Крім цього, на Донецькому напрямку ворог намагався прорвати оборону українських військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, але зазнав втрат. На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.

Як писали «ФАКТИ», частина російської еліти розглядає можливість усунення путіна від влади. Вже стало відомо, хто може бути його наступником.

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