Росія має намір направити воювати в Україну неповнолітніх

Окупанти гинуть в Україні тисячами, і тепер Кремль має намір залучити до спецоперації неповнолітніх. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відповідний російський документ за підписом міністра оборони Росії Шойгу. Йдеться про наказ міністерства оборони РФ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху „Юнармія“ до проведення спеціальної операції на території України».

У повідомленні українських розвідників зазначається: «У наказі (за підписом Шойгу. — Авт.) йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17−18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище військове керівництво РФ має надати пропозиції щодо підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль над виконанням наказу покладено начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко».

Зазначимо, що «Юнармія» — це дитячо-юнацька воєнізована організація при міністерстві оборони РФ на кшталт «Гітлерюгенда». До «Юнармії» приймають дітей від 8 років. У компанії культивується шовінізм.

«Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах „Гітлерюгенда“ залучалися до служби у зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944-го до січня 1945-го на службу до гітлерівської армії було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат», — зазначає Головне управління розвідки Міноборони України.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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