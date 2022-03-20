29.46 / 30.78 32.75 / 34.68
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Росія має намір направити воювати в Україну неповнолітніх

15:03 20 березня 2022
Юнармія

Окупанти гинуть в Україні тисячами, і тепер Кремль має намір залучити до спецоперації неповнолітніх. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відповідний російський документ за підписом міністра оборони Росії Шойгу. Йдеться про наказ міністерства оборони РФ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху „Юнармія“ до проведення спеціальної операції на території України».

У повідомленні українських розвідників зазначається: «У наказі (за підписом Шойгу. — Авт.) йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17−18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище військове керівництво РФ має надати пропозиції щодо підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль над виконанням наказу покладено начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко».

Зазначимо, що «Юнармія» — це дитячо-юнацька воєнізована організація при міністерстві оборони РФ на кшталт «Гітлерюгенда». До «Юнармії» приймають дітей від 8 років. У компанії культивується шовінізм.

«Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах „Гітлерюгенда“ залучалися до служби у зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944-го до січня 1945-го на службу до гітлерівської армії було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат», — зазначає Головне управління розвідки Міноборони України.

Читайте також: Ворог зализує рани і з жахом підраховує втрати, — Генштаб

Фото: https://ua.depositphotos.com/

918

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розбитий танк Росії

Весна скоро переходить у наступ: танки окупантів чекає «залізний капут» у багнюці

«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.