Гинуть тисячами: у Генштабі порахували втрати путінських орд від початку нападу на Україну

Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, загальні бойові втрати ворога досягли 14700 вбитих. Також знищено 476 танків, 96 літаків (один із них — над Харковом) і 74 ракетних систем залпового вогню, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, зусиллями наших бійців виведено з ладу 1487 бойових броньованих машин ворога, 230 артилерійських систем, 44 одиниці засобів ППО, 118 гелікоптерів, 947 одиниць ворожої автомобільної техніки та 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, раніше у Генштабі констатували — протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України 19 березня було збито три російських бойових вертольоти, а зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.

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