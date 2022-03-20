В Україні сьогодні діють 7 гуманітарних коридорів у трьох областях: список

У неділю, 20 березня, з окупантами вдалося погодити відкриття чергових гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України, повідомила у відеозверненні віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Київська область:

із села Бобрики можна виїхати до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);

із села Тарасівка організовано виїзд колони до Броварів (місце збору: вул. 9 січня, 6);

з міста Бородянка — до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).

Харківська область

З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі до Вовчанська, а також селищ Рогань і Нова Рогань.

Донецька область

Анонсовано нову спробу вивезти жінок та дітей з Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську о 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. Паралельно в Бердянську продовжують дозаправляти приватні автомобілі маріупольців, які рухаються маршрутом у Запоріжжі.

Адреси для заправки:

вул. Кабельників, 132а;

Мелітопольське шосе, 87б.

Також організовано транспортування у Запоріжжі тих маріупольців, які самостійно зможуть дістатися Мангуша.

Нагадаємо, в суботу вранці до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатися Бердянська (близько 500 осіб). Новоприбулих розміщують у дитячих садках.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter