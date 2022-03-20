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Україна

В Україні сьогодні діють 7 гуманітарних коридорів у трьох областях: список

11:36 20 березня 2022
Організований виїзд

У неділю, 20 березня, з окупантами вдалося погодити відкриття чергових гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України, повідомила у відеозверненні віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Київська область:

  • із села Бобрики можна виїхати до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);
  • із села Тарасівка організовано виїзд колони до Броварів (місце збору: вул. 9 січня, 6);
  • з міста Бородянка — до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).

Харківська область

З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі до Вовчанська, а також селищ Рогань і Нова Рогань.

Донецька область

Анонсовано нову спробу вивезти жінок та дітей з Маріуполя до Запоріжжя. Автобуси чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську о 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. Паралельно в Бердянську продовжують дозаправляти приватні автомобілі маріупольців, які рухаються маршрутом у Запоріжжі.

Адреси для заправки:

  • вул. Кабельників, 132а;
  • Мелітопольське шосе, 87б.

Також організовано транспортування у Запоріжжі тих маріупольців, які самостійно зможуть дістатися Мангуша.

Нагадаємо, в суботу вранці до Запоріжжя прибули ще п'ять автобусів з маріупольцями, які напередодні змогли дістатися Бердянська (близько 500 осіб). Новоприбулих розміщують у дитячих садках.

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