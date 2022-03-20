Потяги йдуть на Захід: опубліковано графік евакуаційних рейсів з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська

У неділю, 20 березня, евакуаційні поїзди призначено з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Краматорська (через Слов'янськ). Про це повідомили голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і «Укрзалізниця».

З Києва (Дарницький вокзал) о 8:00 вийшов швидкісний поїзд Інтерсіті+ сполученням Дарниця-Львів, а о 17:00 звідти ж відправиться ще один такий поїзд.

З Харкова о 8:00 відправлено швидкісний поїзд Інтерсіті+ Харків — Львів, а на 11:30 призначено поїзд № 229/230 Харків — Ужгород.

З Дніпра о 20:00 буде відправлено поїзд № 234/233 сполученням Дніпро — Чоп.

Поїзди з Краматорська (Донецька область):

13:00 — № 267/266 Краматорськ — Львів;

16:00 — № 269/268 Краматорськ — Львів.

Вирішується питання про продовження до Краматорська поїздів № 138/137 Хмельницький — Лозова і № 92/91 Одеса — Лозова.

Також призначено додаткові рейси з Одеси до Ужгорода (о 22:32), а ще з Києва — до польського Хелма (о 19:13).

Нагадаємо, окрім вивезення українців з небезпечних міст, «Укрзалізниця» активно перевозить і гуманітарні вантажі.

Фото zaborona.com

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