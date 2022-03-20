Щасливчик Патрон: український собака-сапер став зіркою інтернету

Дворічний песик Джек Рассел Патрон став справжнім талісманом чернігівських рятувальників, оскільки з початку війни допоміг знешкодити близько 90 вибухонебезпечних предметів, зберігши життя сотням людей, у тому числі й самим саперам. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Facebook.

«Дякую, друже, за невтомну працю», — пишуть рятувальники.

Також повідомляється, що щасливчик-сапер вже встиг стати зіркою Мережі після того, як про нього написали низка закордонних ЗМІ.

Симпатична світлина Патрона спочатку була опублікована на форумі Reddit r/dogswithjobs, але з того часу про нього розповіли ще низка видань.

Читачів захопило, як Патрон у крихітному військовому жилеті знаходить російську міну і гучним гавкотом кличе українських саперів.

Повідомляється, що Патрону два роки він «любить сир і знаходить російські міни під Черніговом, Україна».

Крім українського «сапера-щасливчика» у всьому світі понад 750 собак беруть участь у програмах гуманітарного розмінування приблизно у 23 країнах.

Як писали «ФАКТИ», окрім перемог над російськими окупантами, наші воїни демонструють і гідні людяні вчинки, рятуючи життя не лише цивільним, а й братам нашим меншим. Днями пресслужба 128-ї гірничо-штурмової бригади із Закарпаття повідомила, що у зоні бойових дій у них з'явилося поповнення — американський шарпей.

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