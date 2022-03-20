На двадцять п’яту добу героїчного протистояння російському воєнному вторгненню ворог активних наступальних дій вже не проводив, зосередивши зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, а також на вирішенні хронічних логістичних проблем окупаційних військ, що діють на території України. Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Наші ж військові не дрімають і продовжують ефективно протистояти окупантам. Так, протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито було три російських бойових вертольоти, а зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі.

Не маючи військових успіхів, окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим на тимчасово зайнятих територіях. Так, минулої доби вони не пропустили до Херсонської області 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності, які вирушили з міста Апостолове Дніпропетровської області.

Одночасно загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися за допомогою до окупаційної адміністрації, а місцевим «обіцяють» списання кредитних боргів, а також преференції у веденні бізнесу.

Тим часом командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ. Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято аж до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі з тілами солдат.

Нагадаємо, зараз в Україні перебувають 562 російські військовополонені (це з урахуванням тих, хто потрапив у полон ще до повномасштабного вторгнення в Україну). А ще росія не забирає тіла загиблих «асвабадітєлєй» («вантаж 200»). Частині офіцерів ворога, які відмовляються повертатися додому, почали пропонувати притулок у США і Британії — за умови, якщо вони відкрито заявлять про злочинні накази, які віддавав Путін.

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