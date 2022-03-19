Тільки «кошмарили» місцевих та знімали відео для соцмереж: як насправді «воювали» кадирівці в Україні

Відправлені на війну в Україну загони «кадирівців» виявилися здатними лише на те, щоб «кошмарити» цивільних, а також записувати відео для соцмереж про свої «подвиги». Як повідомляє Радіо Свобода, таку оцінку дали «кадирівцям» співробітники контррозвідки СБУ.

«Кадирівці» з'явилися в Україні на початку російської військової агресії. Свій табір вони розбили у лісі під Бородянкою на Київщині. Там же «кадирівці» захопили психоневрологічний інтернат, де перебувало понад 600 пацієнтів.

«Безпосередньо в боях не брали участі, а займалися лише тим, що „кошмарили“ місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжу. Паралельно знімаючи різні відео для соцмереж», — заявляють у контррозвідці СБУ.

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team також не помітили участі «кадирівців» у боях. «Вони можуть робити багато відео, багато фотографій, як вони ходять з автоматами, — розповів засновник групи Руслан Левієв. — Як ми їх називаємо, це такі PR-війська».

У СБУ підтверджують, що за підсумками перебування в Україні сотні «кадирівців» були ліквідовані, 13 березня залишки загонів були виведені з української території до Білорусі, а звідти переправлені до Грозного.

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