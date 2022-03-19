США підтвердили, що Росія використала в Україні гіперзвукову зброю

У США підтвердили, що у бойових діях в Україні Росія застосувала гіперзвукові ракети. Про це повідомляє CNN, посилаючись на офіційних представників Сполучених Штатів. Американці відстежували запуск ракет в режимі реального часу. Це був перший випадок застосування гіперзвукової зброї під час бойових дій.

У США вважають, що Кремль запуском ракет хотів не так знищити якісь цілі в Україні, як продемонструвати Заходу можливості російської зброї.

Раніше російське Міноборони стверджувало, що гіперзвуковими ракетами «Кинжал» завдало удару по складу боєприпасів у селищі Делятин Івано-Франківської області. Командування Повітряних сил ЗСУ підтверджує, що склади на Прикарпатті справді зазнали атаки, але тип озброєння, обраного для нападу, військові поки що не оголошують. Жертв та постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

У Росії неодноразово заявляли, що посилено фінансують програму з виробництва та випробування гіперзвукової зброї. Комплекси «Кинжал» із гіперзвуковими ракетами з'явилися в арсеналі російської армії ще у грудні 2017 року.

Гіперзвукові ракети переміщуються зі швидкістю в 5−10 разів вище, ніж швидкість звуку, і можуть маневрувати під час польоту, тому погано розпізнаються існуючими системами протиракетної оборони. Дальність ураження сягає 2000 кілометрів.

Над розробкою гіперзвукової зброї, крім Росії, працюють Сполучені Штати, а також військова промисловість Китаю.

Нагадаємо, крім гіперзвукових ракет Росія застосовує в Україні й інші військові «знахідки». Так, 18 березня у Києві вперше зафіксовано факт застосування снарядів, що спускалися на парашутах.

Фото архів wikipedia.org

2309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter