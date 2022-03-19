Наступний тиждень буде для України вирішальним: американський генерал оцінив можливості армії окупантів

Війна в Україні переходить у визначальну стадію, наступний тиждень буде вирішальним. Такий прогноз зробив американський відставний генерал Бен Ходжес. Колишній командувач армії США в Європі продовжує наполягати на раніше озвученій позиції: росіяни дуже близькі до критичної точки, пройшовши яку не зможуть продовжувати атаки.

«Наступні 10 днів будуть вирішальними, на мій погляд. Наступні 10 днів, якщо ми прискоримося та розширимо надання підтримки», — пояснив Ходжес.

На думку генерала, ближче до кінця березня путінська армія буде у менш вигідній позиції, і саме на цей час потрібно буде планувати всі переговори: «Протягом найближчих 10−12 днів російські війська досягнуть піку, вони більше не зможуть продовжувати атаку, вони, очевидно, захочуть заморозити те, що вже завоювали. Саме цей момент ми маємо використати. У нас буде найкраща переговорна позиція».

Ходжес радить Україні вимагати більше, ніж просто відступу російських військ. «Ми маємо наполягати не лише на відступі російської армії на позиції станом на 24 лютого. Вони мають залишити Крим та Донбас. А потім розпочнемо відновлення. Три мільйони біженців захочуть повернутися додому», — прогнозує генерал.

Нагадаємо, раніше Ходжес висловив думку, що Росія має недостатньо людей, щоб вплутуватися в Україні у війну на виснаження. Також генерал не впевнений, що у росіян вистачить боєприпасів для затяжної війни.

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