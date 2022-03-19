Українські прикордонники передали 30 срібняків як плату за зраду головному прикордоннику Білорусі

Через білоруський кордон до України безперешкодно сунуть рашисти. Тому українські прикордонники зі зневагою передали керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь 30 срібняків (як відомо, це плата за зраду, яку отримав Юда Іскаріот, погодившись видати Ісуса Христа). Відповідне відео опублікував в себе на сторінці у Facebook голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. На ньому видно, як підполковник ДПСУ Горобець звертається до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола, який перебуває на території нашої держави з 2016 року, зі словами:

«Наш голова Державної прикордонної служби України генерал- майор Сергій Дейнеко наказав передати керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. 30 срібняків. Це приказ».



На це опонент заявив, що це «наказ для вас, але не для мене», після того він відмовився приймати «подарунок». То ж співробітник ДПСУ просто жбурнув у нього мішечок з дрібними грошима, підкресливши таким чином свою зневагу.

Сергій Дейнеко написав на своїй сторінці у Facebook: «рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території білорусі. Як відомо, тридцять срібняків — плата за зраду».

Фото: https://ua.depositphotos.com/



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