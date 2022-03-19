Росіяни виставили міни на шляху цивільних суден у Чорному морі, заявивши, що ці міни — українські

Росія в рамках своєї «стратегії виснаження» вирішила заблокувати цивільне судноплавство у Чорному морі біля Одеси та звалити вину на Україну. Як повідомив керівник проекту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, росіяни розіслали судновласникам та капітанам судів попередження про дрейфуючі міни в Чорному морі. Нібито ці міни знаходяться у південно-західній та північно-західній частинах акваторії та були встановлені українськими ВМС. Небезпека існує для всіх судів, що курсують між Босфором та Одесою.

«Це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден у Чорному морі. Воно вимагає негайного введення у Чорне море постійної мінно-тральної групи НАТО!» — каже Клименко.

Також експерт підкреслює, що Росія могла отримати відомості про міни, що дрейфують в морі, в одному-єдиному випадку: якщо сама їх і встановила. «Міни, що дрейфують у штормовому морі, підрахувати неможливо в принципі — це може зробити тільки той, хто їх встановлював», — зазначає представник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

Нагадаємо, 18 березня над Одеською областю було збито ворожу крилату ракету, яка прилетіла з Чорного моря.

Фото pixabay.com

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