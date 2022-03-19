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Гуманітарні коридори 19 березня відкрито у трьох областях: названі напрямки евакуації

11:17 19 березня 2022
автобус

На 19 березня узгоджено чергові гуманітарні коридори зі зруйнованого Маріуполя, селищ та сіл Київської області, а також міст Луганщини, де не припиняються бойові дії. Про нові маршрути евакуації розповіла міністр із реінтеграції Ірина Верещук.

Маріуполь. За словами міністра, за евакуйованими маріупольцями автобуси будуть направлені до Бердянська, звідки людей перевезуть до Запоріжжя. У Мангуші на всіх, хто зміг залишити Маріуполь, також чекатимуть автобуси до Бердянська.

Київська область. Проводитиметься евакуація за маршрутами:

  • Село Бервиця — Бровари (Бервиця — Мокрец — Заворичі — Калита — Семиполки — Літки — Рожни — Пухівка — Зазим'я — Бровари). Збір біля мосту у с. Мокрець через річку Трубіж.
  • Буча — Білогородка (Буча — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Забуччя — Дмитрівка — Капітанівка — Стоянка — Гореничі — Білогородка).
  • Богданівка — Бровари (Богданівка — Новобогданівка — Рудня — Літки — Рожни — Пухівка — Зазим'я — Бровари).
  • Бородянка — Біла Церква (Бородянка — Пісківка — Біла Криниця — Кочеров — Брусилів — Фастів — Біла Церква). До колони можуть приєднатись сім'ї на своїх авто.

У Луганській області відкриті коридори для евакуації:

  • Лисичанськ-Бахмут;
  • Сєвєродонецьк — Бахмут;
  • Рубіжне — Бахмут;
  • Попасна — Бахмут.

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Фото ДСНС/Facebook

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