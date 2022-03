Британська розвідка погоджується з висновками українського командування про те, що Кремль вирішив перейти до «стратегії виснаження». Про це йдеться в доповіді, опублікованій Міноборони Великобританії.

«Кремль провалив поставлені завдання. Для нього стали несподіванкою масштаби та міць українського опору. Росії довелося змінити оперативний підхід і перейти до стратегії виснаження. Найімовірніше, вона полягатиме в неприцільних обстрілах, що спричинить збільшення кількості жертв серед цивільних, руйнування інфраструктури в Україні, посилення гуманітарної кризи», — наголошують автори доповіді.

При цьому розвідка не радить сподіватись, що Путіна зупинять втрати російської армії. Автори доповіді зазначають, що зараз хазяїн Кремля максимально посилив контроль над медіа, щоб жодна подібна інформація не проникла до населення РФ.

