Росія перейшла до «стратегії виснаження» у війні з Україною, а переговори — лише «димова завіса», — МЗС та розвідка Великобританії

Британська розвідка погоджується з висновками українського командування про те, що Кремль вирішив перейти до «стратегії виснаження». Про це йдеться в доповіді, опублікованій Міноборони Великобританії.

«Кремль провалив поставлені завдання. Для нього стали несподіванкою масштаби та міць українського опору. Росії довелося змінити оперативний підхід і перейти до стратегії виснаження. Найімовірніше, вона полягатиме в неприцільних обстрілах, що спричинить збільшення кількості жертв серед цивільних, руйнування інфраструктури в Україні, посилення гуманітарної кризи», — наголошують автори доповіді.

При цьому розвідка не радить сподіватись, що Путіна зупинять втрати російської армії. Автори доповіді зазначають, що зараз хазяїн Кремля максимально посилив контроль над медіа, щоб жодна подібна інформація не проникла до населення РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/6fYJwelqMP - Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 19, 2022

МЗС Великобританії погоджується, що Кремль налаштувався на затяжну війну, а не на мирні переговори. Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс в інтерв'ю The Times висловила думку, що пропоновані Кремлем зустрічі для дискусій — це димова завіса. Під її прикриттям Росія намагається виграти час, перегрупувати сили та підготуватися до нового удару.

«Росіяни постійно брехали, — заявила Трасс. — Побоююся, що переговори — це лише нова спроба відвернути увагу, створити „димову завісу“. Якщо якась країна серйозно налаштована на переговори, вона того ж дня не бомбитиме мирних жителів».

Тим часом, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що від переговорів Україна не відмовляється, але процес може затягтися. «Погодження спірних моментів може зайняти час. На жаль, процес не такий швидкий, як нам хотілося б», — заявив Подоляк західним ЗМІ.

Нагадаємо, раніше колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю «ФАКТАМ» попередив, що Україні необхідно не допустити бліцкригу та перевести все у затяжну війну — у цьому буде виграш.

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