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Збиговисько вбивць, ґвалтівників і мародерів, — соцмережі про російську армію

10:43 19 березня 2022
російські мародери

Українці в соцмережах повідомляють про те, як їхнє життя у тимчасовій окупації перетворилося на пекло. Ось тільки один текст із Facebook.

«Звичайний рашизм (фашизм) від очевидців на Київщині та Чернігівщині (це трикутник: Чернігів — Ічня — Прилуки) цитатами з листування:

— Армія росії — збіговисько вбивць, ґвалтівників і мародерів.
- У селі двох дівчат 15 та 16 років дві доби ґвалтували півтора десятки ублюдків.
- У сусідньому селі із 130 мешканців розстріляно 18.
- Знайшли телефон — смерть.
- Знайшли елементи військової форми — смерть.
- Хтось здав, що був у АТО, — смерть.
І такі історії у КОЖНОМУ селі. Смерть російським окупантам!"

Підтвердженням того, що відбувається, є і розповідь телеведучого Андрія Джеджули, який днями опублікував фото російського військового злочинця Михайла Романова. Очевидці стверджують, що цей нелюдь гвалтує жінок, катує та вбиває мешканців Київської області.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Херсоном знищено ще одного генерала окупантів.

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Збиговисько вбивць, ґвалтівників і мародерів, — соцмережі про російську армію

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