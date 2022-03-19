29.27 / 30.52 32.58 / 34.23
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українцям, які поселили у себе біженців, виплатять компенсацію, — Зеленський

9:48 19 березня 2022
біженці

Українцям, які надали притулок сім'ям, котрі втекли із зони бойових дій або з окупованих територій, буде виплачено компенсацію. Це пообіцяв президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні. Конкретна програма допомоги наразі не прийнята, її має затвердити Кабінет міністрів.

Глава держави сподівається, що уряд не затягуватиме з ухваленням програми про допомогу сім'ям, які притулили постраждалих співвітчизників. «Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з розміщенням переселенців», — заявив президент.

Крім того, було вирішено, що державну допомогу отримають сім'ї, які втратили житло під час бойових дій. Скільки саме, коли і на яких умовах, знову ж таки має визначити Кабінет міністрів.

«Уряд готує програму з надання житла вимушеним переселенцям просто зараз та програму відновлення зруйнованого житла після війни», — заявив президент.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що українці, які втратили через війну роботу, можуть подати заявку через додаток «Дія» на отримання держдопомоги у розмірі 6500 гривень.

Фото uz.gov.ua

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Пантелюк з дружиною

«Так і не взнав, що став батьком»: в день загибелі 24-річного лейтенанта дружина народила йому донечку

колона

Колони ворога розбиті під Миколаєвом та Сумами, а під Херсоном знищено ще одного генерала окупантів, — Генштаб

біженці

Українцям, які поселили у себе біженців, виплатять компенсацію, — Зеленський

смог

Смог накрив Київ: у чому причина та як себе убезпечити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.