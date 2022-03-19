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Смог накрив Київ: у чому причина та як себе убезпечити

9:10 19 березня 2022
смог

Вранці 19 березня Київ затягнуло смогом. Особливо забруднення повітря відчувається у районі Святошин та в районі виїзду на Одеську трасу. ДСНС пояснює задимленість численними пожежами на відкритих територіях. Так, лише минулої доби пожежники 21 раз виїжджали гасити траву та сухостій, що загорілися від необережного поводження мешканців з вогнем.

Спікер МВС Вадим Денисенко уточнив, що горить не тільки трава на пустирях на околицях Києва — палає сміттєзвалище у Нових Петрівцях, а звідти дим поширився на північні райони столиці.

За інформацією сервісу IQAir, повітря у Києві погіршилося настільки, що на вулицю дуже небажано виходити без маски. У КМДА радять киянам поки що не залишати домівки без нагальної потреби.

Смог повинен розсіятися після зміни погодних умов. Станом на 7 годину ранку 19 березня пожежі на околицях Києва вже загашені, а тому при посиленні вітру зникне і задимленість.

У ДСНС підтвердили, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в рамках норми. Пожеж у Чорнобильській зоні відчуження не спостерігається.

Щоб убезпечити себе від задимленого повітря, киянам радять:

  • Двері та вікна щільно закрити, завісити вологою тканиною;
  • При необхідності вийти надвір слід надіти маску, попередньо її зволоживши;
  • Пити достатньо рідини для швидкого виведення з організму продуктів горіння;
  • Не створювати додаткове навантаження на органи дихання, не палити, не спалювати сміття та сухостій на прибудинковій території.

Нагадаємо, після захоплення російськими військовими Чорнобильської АЕС у зоні відчуження почалися пожежі. Причиною займання могли стати обстріли або умисні підпали.

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