Колони ворога розбиті під Миколаєвом та Сумами, а під Херсоном знищено ще одного генерала окупантів, — Генштаб

До 24-го дня військового вторгнення Росії українські військові знищили кілька колон техніки окупантів під Сумами та Миколаївщиною. Втрати ворога уточнюються. За добу зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було збито два ворожі літаки, три вертольоти, три БПЛА та чотири крилаті ракети. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Колону знищили у Тростянецькому районі Сумської області

Внаслідок вогневої поразки було ліквідовано російського генерал-лейтенанта, командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ Андрія Мордвічова. За словами радника голови офісу президента Олексія Арестовича, українська армія завдала удару по захопленому окупантом аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області. Під час цієї атаки було знищено командний пункт, де знаходився російський генерал.

Ліквідовано російського генерала Андрія Мордвічова

У Генштабі ЗСУ прокоментували ситуацію на фронті. На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь і не залишає спроб просунутися у напрямку Києва.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Чернігів, обстрілюючи артилерією житлові квартали міста.

На Слобожанському напрямі продовжуються спроби блокування ворогом міст Суми та Харкова, а також спроби відновити наступ у напрямку Покровська.

На Луганському напрямку загарбники намагаються взяти під контроль Рубіжне, закріпившись на західних та північно-західних околицях міста, продовжуються бої за Попасну, ведуться спроби блокування Сєвєродонецька.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують блокаду та спроби штурму міста-героя Маріуполя.

За прогнозами Генштабу ЗСУ, російське керівництво може незабаром розпочати відкриту мобілізацію та перейти до стадії затяжної, виснажливої війни. Щоб виправдати таку політику, кремлівська верхівка може спланувати провокації на російській території із загибеллю мирного населення — за прикладом того, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення в Україні були ліквідовані кілька високопоставлених російських військових у званні генерал-майорів — Магомед Тушаєв, Віталій Герасимов, Андрій Колесніков, Олег Мітяєв.

Фото Дмитро Живицький/Facebook, Укрспецекспорт/Facebook

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