«Евакуював біженців з Київщини»: рашисти розстріляли волонтера, батька шести дітей з Рівного

Війна забирає бійців не тільки у зоні воєнних дій… Забирає кращих і на іншому фронті — волонтерському. 18 березня провели в останню путь рівненського волонтера Сергія Ільчука. Він займався евакуацією біженців з Київщини. Помер напередодні вранці від тяжких поранень. Про це повідомив мер Рівного Олександр Третяк.

«З перших часів війни він долучився до допомоги нужденним. Розвозив харчі та медикаменти. Допомагав мешканцям в «гарячих точках» України, — повідомив мер. — Його автомобіль під час порятунку мирних людей розстріляли московські окупанти. Попри всі ознаки й маркування про порятунок, рашисти розстріляли авто Сергія. Рятуючи інших, віддав своє власне життя…

Шестеро дітей залишилися без батька, дружина втратила люблячого чоловіка. А наша громада свого відданого сина, держава — патріота. Запам'ятаймо його активним, життєрадісним, самовідданим та його щоденні подвиги. Його приклад завжди надихав нас і продовжить надихати. Вічна пам'ять герою! Назавжди у наших серцях".

Жертвою рашистів також став 42-річний футболіст-волонтер Олександр Іващик, який загинув в Ірпені, коли допомагав людям залишити зону активних бойових дій та розвозив їжу нужденним.

Фото зі сторінки у ФБ Олександра Третяка

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