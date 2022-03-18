Українців намагаються обдурити з виплатою 6,5 тис. грн: як не потрапити на гачок зловмисників

Деякі українці скаржаться на те, що їх почали бомбардувати повідомленнями про нібито нарахування допомоги від держави у розмірі 6,5 тис. грн. У повідомленні також є посилання, на яке просять перейти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Текст повідомлення приблизно такий: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: «посилання».

Іноді текст і розмір «допомоги» може бути іншим, але в будь-якому випадку в SMS є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати.

При натисканні та переході за посиланням телефон потрапляє в пастку шахраїв і може бути зламаний. При цьому негідники можуть викрасти дані чесної людини, а також отримати доступ до її банківських рахунків. У деяких випадках зловмисники блокують телефон і вимагають гроші за повернення гаджету в робочий стан.

У Центрі протидії дезінформації дали кілька порад:

якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через додаток «Дія», чекайте на повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, клієнтом якого ви є;

Важливо: повідомлення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого повідомлення.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, жителі яких регіонів України можуть претендувати на виплату одноразової допомоги від держави у рамках програми «єПідтримка».

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