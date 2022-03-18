Районний суд Львова дозволив арешт Медведчука

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід — тримання під вартою — одіозному проросійському політику, куму путіна Віктору Медведчуку (донедавна він перебував під домашнім арештом за рішенням київського суду). Про це повідомили в ДБР.

Як зазначається, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Також повідомляється, що раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Медведчука.

Як відомо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа — За життя», кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

ДБР також звертається до українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу inform. [email protected]

Нагадаємо, лідер «ОПЗЖ» втік з-під домашнього арешту 27 лютого, тобто через кілька днів після російського вторгнення в Україну, а його дружина Оксана Марченко залишила територію нашої країни ще раніше.



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