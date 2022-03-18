«Їх там нєт»: МЗС Білорусі замовчує причини загибелі своїх далекобійників в Коростені

Тіла загиблих білоруських далекобійників, які загинули 10 березня у Коростені на Житомирщині внаслідок авіаудару російської армії, доставили додому. Ними виявилися 35-річний Іван Рогов та 38-річний Дмитро Шилець із Мозиря. Про це пише місцеве видання «Наша ніва».

«У звіті про повернення їхніх тіл на батьківщину не згадується, що вони загинули від російського авіаудару, який, швидше за все, був нанесений з території Білорусі. А місто в Житомирській області називають „зоною конфлікту“, хоча білоруські чиновники та ЗМІ говорять лише про „спецоперацію на Донбасі“, — зазначає видання. — Іван загинув на місці, Дмитро отримав опіки 100% тіла і наступного дня помер у лікарні».

Раніше мер Коростеня Володимир Москаленко наголошував, що по місту авіаудару завдали російські літаки, які злетіли з білоруських аеродромів.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, над Вінницькою областю збили три крилаті ракети Путіна.



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