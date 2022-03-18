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ЗСУ завдали удару по аеродрому під Херсоном: знищено командувача однієї з армій ворога

17:49 18 березня 2022
Винищувачі

Збройні сили України знищили передовий командний пункт і командира армії РФ на аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків. Про це на денному брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, Збройні сили України нанесли удар по аеродрому в Чорнобаївці.

«За попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ південного військового округу РФ. Це напрямок, який відповідав за ОРДЛО — постачання зброї сил так званим ЛНР і ДНР, які насправді були частиною воєнної машини Російської Федерації», — сказав радник керівника ОПУ, якого цитує zaxid.net.

Також він додав — за попередньою інформацією, командувача армії знищили.

Також Арестович доповів про ще один виграний бій — під містом Ізюм на Харківщині, куди Росія кинула навчальний підрозділ курсантів. Вони зазнали поразки, частково знищені, а частково взяті в полон.

Нагадаємо, раніше Арестович висловив упевненість в тому, що активну фазу бойових дій під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом вже практично завершено, і навіть якщо окупанти десь знайдуть резерви та спробують перейти у наступ, то все одно зазнають поразки. Це може зайняти додатково тиждень — півтора, а чекати на остаточну поразку росіян можна вже наприкінці квітня.

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