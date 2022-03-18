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У Ворохті на Прикарпатті поховали актора Пашу Лі, який загинув у бою за Ірпінь

17:28 18 березня 2022
Павло Лі

У Ворохті на Прикарпатті віддали останню шану українському захиснику-добровольцю — актору театру та кіно Павлу Лі. Фото щемливої зустрічі тіла загиблого земляками опубліковано на сайті Ворохтянської селищної ради.

Земляки зустріли авто с тілом загиблого героя на колінах

Згідно з повідомленням, Павло приєднався до Сил територіальної оборони Збройних Сил України одразу після вторгнення рашистів на нашу землю, а загинув — 6 березня під час запеклих боїв за місто Ірпінь.

Поховали 33-річного героя на місцевому кладовищі.

Як відомо, Павло працював у київському театрі «Колесо», зіграв у першому українському фільмі жахів «Штольня», також знімався у кінострічках «Тіні незабутніх предків», «Правило бою» та «Звичайна справа».

Нагадаємо, співачка Камалія розповіла, що актор загинув, тому що зняв бронежилет, аби прикрити ним дітей, яких виводили з Ірпеня.

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