Вирішили побажати оркам «на добраніч»: під Черніговом ЗСУ майстерно знищили дві батареї ворога

Увечері у четвер, 17 березня, неподалік Чернігова українські бійці виявили розташування ворожого комплексу РЕР «Торн» та командно-наглядового пункту БТГр. А потім українські захисники з числа військ оперативного командування «Північ» побажали оркам «На добраніч» — але не на словах, а насправді — просто знищивши зазначені об'єкти.

У такому вигляді ворожий танк уже не такий страшний

Про успішні дії бійців ЗСУ повідомляється на сторінці оперативного командування Північ у Facebook.

Також минулої доби захисниками Чернігова було відображено дві спроби просування російських військових. Кремлівська армія зазнала втрат як у техніці, так і серед особового складу. Зокрема, відомо про знищення ворожої БМП, танка та автомобіля «Тигр». Інші втрати ворога уточнюються.

Цей "Тигр" вже нешкідливий

Підрозділами Збройних Сил України було завдано артилерійського удару по артилерії супротивника, в результаті — мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту.

Ці смертоносні заряди вже нікуди не полетять

А в районі одного з населених пунктів області українськими захисниками було завдано точкових ударів по великій кількості техніки та особового складу рашистів, який прибув на ротацію. «Ротація» орків на той світ пройшла вдало, а ті, що вижили, продовжують тікати, кидати свою техніку і відмовляються йти в бій.

Українці з ентузіазмом сприйняли новини від оперативного командування «Північ» і побажали нашим воїнам не зупинятися на досягнутому.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що з 24 лютого станом на ранок 18 березня українські військові знищили вже 14 тисяч прийшлих орків. Також рашисти втратили 450 танків, 93 літаки та 112 вертольотів.

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