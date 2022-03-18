Вирішили побажати оркам «на добраніч»: під Черніговом ЗСУ майстерно знищили дві батареї ворога
Увечері у четвер, 17 березня, неподалік Чернігова українські бійці виявили розташування ворожого комплексу РЕР «Торн» та командно-наглядового пункту БТГр. А потім українські захисники з числа військ оперативного командування «Північ» побажали оркам «На добраніч» — але не на словах, а насправді — просто знищивши зазначені об'єкти.
Про успішні дії бійців ЗСУ повідомляється на сторінці оперативного командування Північ у Facebook.
Також минулої доби захисниками Чернігова було відображено дві спроби просування російських військових. Кремлівська армія зазнала втрат як у техніці, так і серед особового складу. Зокрема, відомо про знищення ворожої БМП, танка та автомобіля «Тигр». Інші втрати ворога уточнюються.
Підрозділами Збройних Сил України було завдано артилерійського удару по артилерії супротивника, в результаті — мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту.
А в районі одного з населених пунктів області українськими захисниками було завдано точкових ударів по великій кількості техніки та особового складу рашистів, який прибув на ротацію. «Ротація» орків на той світ пройшла вдало, а ті, що вижили, продовжують тікати, кидати свою техніку і відмовляються йти в бій.
Українці з ентузіазмом сприйняли новини від оперативного командування «Північ» і побажали нашим воїнам не зупинятися на досягнутому.
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що з 24 лютого станом на ранок 18 березня українські військові знищили вже 14 тисяч прийшлих орків. Також рашисти втратили 450 танків, 93 літаки та 112 вертольотів.609
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