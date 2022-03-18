Росія заплатить зі свого бюджету за кожну ракету, бомбу чи постріл по Україні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що продовження Росією військових дій проти України дорого коштуватиме російському бюджету та тамтешній недоеліті. Про це він сказав у своєму зверненні до українців.

Зеленський підтвердив підготовку нового пакету санкцій проти РФ. Санкційний режим, на його думку, лише посилюватиметься, доки російське керівництво не припинить війну.

«Достатньо дієвий, щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій і для конкретних людей, які представляють російську владу. І поки не буде миру, санкції проти Росії мають стабільно зростати», — резюмував президент, наголосивши, що несправедлива та агресивна війна завжди має високу ціну для агресора.

Водночас глава держави зазначив: що б не сталося з РФ, це не втішить українців, не воскресить загиблих, не відновить міста і не залікує душевну рану, яка залишиться з нами назавжди.

«Ми відбудуємо все — я не сумніваюся в цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС — кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох — без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну», — наголосив Зеленський.

Також під час звернення до народу країни глава держави дорікнув окремим країнам за марні постачання озброєння Україні.

«Ми не маємо адекватної протиракетної зброї, недостатньо бойової авіації, але наша мета чиста і справедлива — захистити наших людей, нашу країну. Надалі робитимемо все, що ми можемо. Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї, яка врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими деякі намагаються підмінити справді корисні поставки», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, у своєму попередньому відеозверненні Зеленський пообіцяв, що незабаром Верховна Рада має прийняти закон, який дозволить безвідсоткове кредитування будь-якого бізнесу на час воєнного стану та ще протягом місяця після війни.

«Наш уряд уже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. На базі програми 579 створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн», — сказав президент.

277

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter