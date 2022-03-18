Оборона Києва: ворога зупинено на Броварському та Бориспільському напрямах

Російських окупантів відкинули від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів. Про це на брифінгу у Києві сказав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він зазначив, що захоплення Києва — це одне з найголовніших стратегічних завдань для супротивника.

«Ворог хоче одним ударом обезголовити, а потім уже диктувати свої умови, але план провалився. Київ, як планували окупанти, за три дні не здався… Ми повністю зірвали плани ворога. На сьогодні по правому березі річки (Дніпро) ворог зупинено майже на 70 км і смуга зовнішнього кільця розширена до 70 км, що унеможливлює ведення вогню, крім ракет, по нашій столиці», — наголосив Грузевич.

«Лівим берегом у нас є невелике просування, але зараз ми його ліквідували. Так що можете бути спокійними. Але ворог перейшов до другої тактики: цинічно розстрілює нашу інфраструктуру» , — додав військовий.

Також він сказав, що кожне місто на підступах до Києва готується як вузол опору.

«Наш командувач щодня об'їжджає Київ та Київську область, перевіряє стан готовності, і можу вас запевнити, що ворог далі не піде. Він буде зупинено. Одностайно всі громади заявляють, що ворога вони далі не пропустять», — наголосив Грузевич.

Крім того, він повідомив про створення угруповання військ для оборони Києва та Київської області — двох кіл оборони, на яких ворога зупинено і він не має успіху. На деяких напрямках, а це Броварський та Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій.

За попередніми даними, з початку повномасштабного вторгнення російських військ від ракетних та бомбових ударів у Києві загинуло 222 особи, з них 60 — цивільні. Загинули, зокрема чотири дитини.

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