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Арестович назвав можливі терміни завершення активної фази війни

15:18 18 березня 2022
Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, який раніше закликав білорусів до «рейкової війни», щоб завадити забезпеченню російських військ, які воюють в Україні, вважає, що активну фазу бойових дій практично завершено під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом.

В інтерв'ю «Радіо Свобода» він заявив, що навіть якщо окупанти десь знайдуть резерви та спробують перейти у наступ, то все одно зазнають поразки. Це може зайняти додатково тиждень — півтора.

За його словами, кінець тут один — вони програли стратегічно, програють й оперативно.

«Я думаю, що середина квітня, кінець квітня — час, коли кияни, які виїхали, зможуть повертатися додому», — додав Олексій Арестович.

Раніше він не виключав, що ВС Росії можуть зважитися на ще один «ривок», після чого перейдуть до позиційної фази війни, будуть розбиті, а влада країни-агресора піде на переговори без ультиматумів.

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