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Україна

«Закрили небо самотужки»: над Вінницькою областю збили три крилаті ракети путіна

14:19 18 березня 2022
Збита ракета

Українські ППО збили три ракети, які випустили у Вінницькій області окупаційні війська.

«23-й день війни. У Вінницькій області без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО — закриваємо небо самотужки. Ніхто не постраждав», — повідомив голова ОДА Вінниччини Сергій Борзов .

Він також показав фото збитої ракети, яка впала на кукурудзяне поле.

Раніше стало відомо про обстріл житлових районів Києва — у Подільському районі столиці сталося спалах з 1 по 3 поверх житлового будинку, загинула одна людина, а ще 4 особи були травмовані.

А вранці 18 березня українські засоби протиповітряної оборони збили російський винищувач у Київської області.

Фото Сергія Борзова

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