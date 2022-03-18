«Закрили небо самотужки»: над Вінницькою областю збили три крилаті ракети путіна
Українські ППО збили три ракети, які випустили у Вінницькій області окупаційні війська.
«23-й день війни. У Вінницькій області без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО — закриваємо небо самотужки. Ніхто не постраждав», — повідомив голова ОДА Вінниччини Сергій Борзов .
Він також показав фото збитої ракети, яка впала на кукурудзяне поле.
Раніше стало відомо про обстріл житлових районів Києва — у Подільському районі столиці сталося спалах з 1 по 3 поверх житлового будинку, загинула одна людина, а ще 4 особи були травмовані.
А вранці 18 березня українські засоби протиповітряної оборони збили російський винищувач у Київської області.
Фото Сергія Борзова943
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