Стануть законною метою для ракет": росія знову погрожує Україні

Після того, як стало відомо, що західні партнери направлять Україні протиракетні системи радянського зразка, в Росії почали погрожувати знищенням таких вантажів.

Так, міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що вантажі, що ввозяться на територію України, які Росія вважатиме військовими — такими, що містять зброю — будуть метою російської армії.

Свою заяву він обґрунтував тим, що країна-агресор хоче викорінити будь-яку загрозу з боку України. Він також заявив, що Росія не допустить передачі Україні таких систем з-за кордону. Мовляв, радянська техніка знаходиться за кордоном згідно з міжурядовими угодами, які забороняють її передачу третім країнам.

Представник країни, чия армія продовжує вбивати мирних жителів нашої країни, у черговий раз повторив кремлівську мантру про гарантії безпеки для росії, а також «демілітаризацію та денацифікацію» України.

Раніше видання Financial Times, посилаючись на офіційних представників США, повідомляло, що Росія на третьому тижні бойових дій в Україні зазнала значних втрат озброєння, а тому просила Китай допомогти військовою технікою, а також фінансово.

Фото із соціальних мереж

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