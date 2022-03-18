Українські ППО «пристрілялися»: над Київщиною збито винищувач рашистів, а над Одесою — крилату ракету

Зранку 18 березня українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач над Київською областю.

Літак противника впав на тимчасово окупованій території, повідомив у Telegram новий голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Близько 08:15 у Бучанському районі підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34. Літак збито з використанням ПЗРК «Стінгер», — зазначив він.

За його словами, екіпаж не катапультувався, а літак упав на тимчасово окупованій території.

Також вранці у п'ятницю, але трохи раніше, о п'ятій ранку, українські захисники збили крилату ракету, запущену з моря. Це сталося у небі над Одеською областю.

Про це розповів представник Одеської ОВ Сергій Братчук.

"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", - пише він.

З повідомлень, що надходять, можна зробити висновок, що українські ППО починають «входити в смак», і із задоволенням усувають усі загрози з неба.

Нагадаємо, вранці уламки збитої ракети ворога впали на багатоповерховий будинок у Подільському районі столиці.

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