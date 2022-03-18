29.30 / 30.59 32.56 / 34.50
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українські ППО «пристрілялися»: над Київщиною збито винищувач рашистів, а над Одесою — крилату ракету

11:50 18 березня 2022
Стінгер

Зранку 18 березня українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили російський винищувач над Київською областю.

Літак противника впав на тимчасово окупованій території, повідомив у Telegram новий голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Близько 08:15 у Бучанському районі підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34. Літак збито з використанням ПЗРК «Стінгер», — зазначив він.

За його словами, екіпаж не катапультувався, а літак упав на тимчасово окупованій території.

 

Також вранці у п'ятницю, але трохи раніше, о п'ятій ранку, українські захисники збили крилату ракету, запущену з моря. Це сталося у небі над Одеською областю.

Про це розповів представник Одеської ОВ Сергій Братчук.

"Сьогодні, 18 березня, о 5 годині ранку в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збита ворожа крилата ракета морського базування", - пише він.

 

З повідомлень, що надходять, можна зробити висновок, що українські ППО починають «входити в смак», і із задоволенням усувають усі загрози з неба.

Нагадаємо, вранці уламки збитої ракети ворога впали на багатоповерховий будинок у Подільському районі столиці.

650

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін

Де зараз перебуває Путін та чому періодично зникають його охоронці — розповідають російські інсайдери

Сергій Сухарєв

Він не вірив у бумеранг: ліквідовано костромського командира, що дав наказ розстріляти наших бійців під Іловайськом

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Затримання

Прихистили гадину на свою голову: на Прикарпатті переселенець за завданням ворога наносив мітки на важливі об'єкти інфраструктури

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.