«Стугна» у роботі: з'явилося відео майстерного знищення ворожої техніки бійцями ЗСУ

В Україні ворог ні на секунду не може почуватися в повній безпеці, оскільки смерть і знищення чекає на нього в кожний момент перебування на нашій землі.

Переконатися у справедливості такого висновку можна з відео, яке опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

У ролику Андрій продемонстрували знищення двох рашистських танків, що вторглися до України, за допомогою протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П».

Схоже, рашисти зовсім розслабилися, і влаштували "безпечну прогулянку" на полю - благо, довкола не було видно жодної душі.

Але вони навіть не підозрювали, що вже потрапили на приціл українських ракетників-артилеристів.

Перший удар ракети припав на місце поряд із бронетехнікою, після чого російські окупанти покинули її, намагаючись втекти. Проте після другого удару "Стугни" танки разом із ворогами було знищено – стався потужний вибух.

Крім поста Андрія Цаплієнка в Мережі з'явився ще один ролик використання "Стугни" бійцями ЗСУ - і також із блискучим результатом.

Довідково: «Стугна-П» — це протитанковий комплекс українського виробництва, дітище легендарного українського конструкторського бюро «Луч». ПТРК може завдавати ударів дальністю від 100 до 5,5 тисяч метрів, а його ракети пробивають броню до 1100 мм.

Нагадаємо, що окрім вітчизняних систем, українські військові з успіхом застосовують для знищення ворога та техніку країн ЄС — так, вранці 18 березня бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ влаштували справжнє «сафарі» на рашистських загарбників за допомогою шведської протитанкової системи NLAW.

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