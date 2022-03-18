29.30 / 30.59 32.56 / 34.50
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Понад 14 тисяч убитих фашистів та величезна кількість розбитої техніки: названо втрати окупантів з початку війни

10:27 18 березня 2022
Понад 14 тисяч убитих путінців та величезна кількість розбитої техніки: названо втрати окупантів з початку війни

За двадцять два дні війни в Україні втрати російських військ перевищили 14 тисяч військовослужбовців. Також рашисти втратили 450 танків і 93 літаки, повідомив у соцмережі Генеральний штаб ЗСУ.

Усього знищено:

  • близько 14 200 осіб особового складу окупанта;
  • 450 танків;
  • 1448 одиниць бойових броньованих машин;
  • 205 артилерійських систем;
  • 72 одиниць РСЗВ;
  • 43 засоби ППО;
  • 93 літаки;
  • 112 вертольотів;
  • 879 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 корабля/катери;
  • 60 цистерн із ПММ;
  • 12 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 11 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі знову додають, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у сусідній Білорусі терміновиків змушують відмивати російські танки від людських останків, тому вони самі гинути в Україні не поспішають.

422

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Затримання

Прихистили гадину на свою голову: на Прикарпатті переселенець за завданням ворога наносив мітки на важливі об'єкти інфраструктури

«Стугна» у роботі: з&#39;явилося відео майстерного знищення ворожої техніки бійцями ЗСУ

«Стугна» у роботі: з'явилося відео майстерного знищення ворожої техніки бійцями ЗСУ

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Кремлівський фюрер озвучив список абсурдних вимог для виведення вбивць з України

Кремлівський фюрер озвучив список абсурдних вимог для виведення вбивць з України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.