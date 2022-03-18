Понад 14 тисяч убитих фашистів та величезна кількість розбитої техніки: названо втрати окупантів з початку війни
За двадцять два дні війни в Україні втрати російських військ перевищили 14 тисяч військовослужбовців. Також рашисти втратили 450 танків і 93 літаки, повідомив у соцмережі Генеральний штаб ЗСУ.
Усього знищено:
- близько 14 200 осіб особового складу окупанта;
- 450 танків;
- 1448 одиниць бойових броньованих машин;
- 205 артилерійських систем;
- 72 одиниць РСЗВ;
- 43 засоби ППО;
- 93 літаки;
- 112 вертольотів;
- 879 одиниць автомобільної техніки;
- 3 корабля/катери;
- 60 цистерн із ПММ;
- 12 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 11 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі знову додають, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у сусідній Білорусі терміновиків змушують відмивати російські танки від людських останків, тому вони самі гинути в Україні не поспішають.422
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