Понад 14 тисяч убитих фашистів та величезна кількість розбитої техніки: названо втрати окупантів з початку війни

За двадцять два дні війни в Україні втрати російських військ перевищили 14 тисяч військовослужбовців. Також рашисти втратили 450 танків і 93 літаки, повідомив у соцмережі Генеральний штаб ЗСУ.

Усього знищено:

близько 14 200 осіб особового складу окупанта;

450 танків;

1448 одиниць бойових броньованих машин;

205 артилерійських систем;

72 одиниць РСЗВ;

43 засоби ППО;

93 літаки;

112 вертольотів;

879 одиниць автомобільної техніки;

3 корабля/катери;

60 цистерн із ПММ;

12 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;

11 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі знову додають, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у сусідній Білорусі терміновиків змушують відмивати російські танки від людських останків, тому вони самі гинути в Україні не поспішають.

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