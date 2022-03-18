Він не вірив у бумеранг: ліквідовано костромського командира, що дав наказ розстріляти наших бійців під Іловайськом

Збройні Сили України ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Про це повідомляє офіцер ЗСУ та військовий блогер Анатолій Штефан.

«Це той самий виродок, котрий у 2014 році командував БТГр того ж 331-го полку, який розстріляв колони українських воїнів під Іловайськом. Сухарєв, як і його заступник майор Сергій Крилов, «заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому. ЗСУ відновили справедливість. Земля орку скловатою!»

Крім того, Сергій Сухарєв брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.

На гадаємо, що за 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників найвищого командування російських військ.

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