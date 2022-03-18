«Тримали сім годин із мішком на голові»: звільнений мер Мелітополя розповів про психологічний тиск у полоні

Звільнений з полону орків міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, як протягом семи годин його возили містом з мішком на голові, після чого кинули у камеру на півтори доби. Втім, його не били — натомість був сильний психологічний тиск.

«Коли від мене треба було щось отримати, часом п’ять, шість, сім військових навколо мене було зі зброєю. Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, які перебувають поряд, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували — і було чути ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами… Тому всі ці шість днів були досить тяжкі», — розповів мер у ефірі телеканалу «Настоящєє время».

Утримували Федорова у СІЗО Мелітополя, при цьому звільнити його намагалися двічі, але перша спроба виявилася невдалою.

Сам він вважає, що вціліти йому вдалося лише завдяки розголосу та великій увазі до ситуації навколо нього.

Нині ж мер Мелітополя вже перебуває на території Запорізької області.

«Є певний план дій, який я за дорученням Президента маю виконувати», — пояснив Федоров.

Відзначимо, що 17 березня Івану Федорову було вручено державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ підписав президент Зеленський.

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