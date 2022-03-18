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Російські окупанти під дулами автоматів змушують фермерів Херсонщини засівати поля для забезпечення армії РФ провізією

8:45 18 березня 2022
фермер

Окупаційні війська РФ змушують аграріїв на Херсонщині підписувати «угоду про співрпрацю». Про це повідомив у ФБ депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Тримаю зв'язок з багатьма аграріями Херсонщині, і ось яка інформація. Багато хто заляканий, багато хто боїться коментувати, але дехто зізнається, що примушують підписувати „договір про співпрацю“, — розповів депутат. — Зараз там відбувається тотальне примушення до співпраці з окупантами. Під дулами автоматів та загрозою для життя дітей, родини змушують підписувати „договір про співпрацю“ з метою „допомагати“ новій владі, тобто просто забирають гроші. Або викликають в комендатуру, або приходять додому, декого викрадають. Крім того, вимагають провести посівну для забезпечення провізією їхньої армії. А хто відмовляється, кажуть, що передадуть землі тому, хто буде обробляти».

Раніше стало відомо, що російські фашисти оголосили про набір поліцаїв у трьох окупованих містах Херсонщини: у Каховці, Новій Каховці та Таврійську окупанти намагаються сформувати лояльні силові підрозділи із місцевих жителів.

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Російські окупанти під дулами автоматів змушують фермерів Херсонщини засівати поля для забезпечення армії РФ провізією

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