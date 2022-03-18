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Сафарі на путінських орків під Києвом: спецназ знищив техніку ворога за допомогою NLAW

8:40 18 березня 2022
Сафарі на путінських орків під Києвом: спецназ знищив техніку ворога за допомогою NLAW

Українські військові продовжують мужньо захищати підступи до Києва, і ворог зазнає величезних втрат.

Так, ранок п'ятниці, 18 березня, розпочався для представників Сил спеціальних операцій ЗСУ із «сафарі» на рашистських загарбників за допомогою шведської протитанкової системи NLAW.

Про «полювання» на супротивника розповіли на Facebook Командування Сил спеціальних операцій.

Увага: у кадрі звучить ненормативна лексика!

У кадрі видно, як наші захисники, перебуваючи в засідці, проводять прицільний вогонь по кільком військовим автомобілям, в т. ч. «Тигр».

Відомо, що у складі екіпажу російського броневика «Тигр» знаходився один із чиновників 35-ї загальновійськової армії Росії. Українські військові стверджують, що врятуватися під час атаки NLAW не вдалося нікому, тому офіцерський склад війська противника в черговий раз «прорідився».

Також у ході «полювання» було ліквідовано БТР-82, який перевозив десант. Цей автомобіль вдалося підірвати дистанційно за допомогою заряду ТМ-62.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили про знищення за день 17 березня підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації, також було збито 7 літаків, вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети.

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