На фронті ЗСУ завдали потужного удару відразу по двох полках загарбників і вразили за добу 14 повітряних цілей ворога

Протягом минулої доби, 17 березня, українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook, додаючи, що втрати живої сили ворога наразі не відомі.

Також бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника, а зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).

У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил країни-окупанта змушене вдаватися до крайніх мір у питаннях комплектування особовим складом, зокрема, анонсовано прибуття в Україну «контингенту» найманців із Сирійської арабської республіки, яка відмовилася підтримати резолюцію ООН з вимогою до рф негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з території України.

Тим часом на окремих тимчасово зайнятих територіях рашисти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню, але при цьому паралельно проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.

«Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації і найманців брати участь у війні проти України», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Нагадаємо, напередодні експерти міжнародної розслідувальної групи Oryx вирахували, що майже половина танків, втрачених російською армією в Україні, стали трофеями Збройних Сил України.

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