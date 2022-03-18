Зеленський розповів про дипломатичні кроки для припинення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський, який виступав напередодні перед депутатами Бундестагу, заявив, що має намір продовжити виступи перед парламентами держав-партнерів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, поширеному в Telegram.

«Виступи в парламентах і на площах держав-партнерів я продовжуватиму обов'язково. Стільки, скільки потрібно, щоб зупинити війну, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб повернути всім нам, українцям та всім європейцям, бажаний світ. Я відчуваю: нас починають розуміти і чути все більше в Європі, у світі, у різних країнах. І це дає нам дедалі більше підтримки. Тієї, про яку ми так довго просили «, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що продовжує вести переговори із лідерами країн світу. Зокрема Зеленський подякував президентові Франції Еммануелю Макрону, з яким говорив про посилення захисту України, про координацію спільних кроків до миру.

Зеленський також подякував президенту США Джо Байдену за нову та дієву підтримку України.

«Я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакета підтримки, та інших, бо це — наша тактика та оборона, коли противник не знає, чого чекати від нас… І це дозволяє нам захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усі, Що ми зробили за кілька років для нашої оборони, для нашої тактики, для тактики захисту, не час розкривати, доки йде війна «, — наголосив президент.

Також у своєму вечірньому зверненні глава держави розповів, що дав доручення Кабміну та Нацбанку знайти законодавчу можливість гарантувати 100% вкладів в українських банках.

Ще одна новина — це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів та наших чиновників. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. Не частина, як зараз, а повністю весь депозит. банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялися цього за жодних обставин. Тому чекаємо на конкретику, проекти, рішення", — зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада України не забариться з підтримкою цієї ініціативи.

Крім того, йшлося про те, що в Україні будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни.

«Наш уряд уже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. На базі програми 579 створюємо нову можливість. Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 млн грн «, — сказав президент.

Також він зазначив, що Кабінет Міністрів завтра має проголосувати за масштабне скорочення регулювання.

Було більше 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишиться обов'язковими близько 20. Лише ті, які просто не можливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесів в Україні працюватиме декларативний принцип: оголосив про початку діяльності та вільно працюєш", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що завдяки попереднім зверненням Володимира Зеленського наша країна почала отримувати від союзників необхідне для боротьби з РФ озброєння.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter