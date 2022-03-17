Жертвою окупантів став соліст балетної трупи Національної опери України

Сьогодні через важкі поранення, отримані внаслідок обстрілів окупантів, помер соліст балетної трупи Національної опери України Дацишин Артем Вікторович. Про це повідомив на Фейсбуці головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко.

«Друзі, повідомляю всім, хто знав Артема Дацишина, Доцика, що 26 лютого він потрапив під обстріл рашистів, був тяжко поранений, помер у лікарні. Прощавай, дорогий мій чоловіче! - йдеться у повідомленні. — Не можу висловити свій серцевий біль, що переповнює мене!

Світла пам'ять тобі. Хто зможе попрощатися з другом, 18.03.22 об 11.00 кремація на Байковому цвинтарі".

Артем Дацишин виконував головні партії у самих знаменитих виставах театру

Артему було 43 роки. Він родом з Херсону. Про його стиль виконання говорили: академічна виразність, романтична піднесеність, психологічна глибина. Виконував головні партії у «Лебединому озері», «Лускунчику», «Сплячій красуні» П. Чайковського, «Жізель» А. Адана, «Баядерці» Л. Мінкуса, «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф'єва тощо. Гастролював у Німеччині, Японії, Австрії, Швейцарії, Лівані, Італії, Іспанії, Франції, Канаді, США, Португалії.

Нагадаємо, 17 березня внаслідок ворожих бомбардувань у Дарницькому районі столиці загинула відома театральна актриса Оксана Швець.

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