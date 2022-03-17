29.40 / 30.71 32.79 / 34.51
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти артобстрілом знищили знаменитий ринок «Барабашово» у Харкові (відео)

19:30 17 березня 2022
ринок пожежа

У Харкові через ворожий артобстріл загорівся ринок «Барабашово» — один із найбільших ринків у Східній Європі. Оцінити збитки поки що неможливо, оскільки пожежники більше п'яти годин не можуть впоратися з вогнем — снаряди потрапили в різні частини ринку, а зараз полум'я поширилося на сусідні житлові райони.

Харківський Telegram-канал ТруХа зафіксував на відео, як горять павільйони та торгові ряди на ринку.

Чорний дим від пожежі поширився по всьому місту.

Вже відомо про першу жертву трагедії — загинув один із рятувальників, який приїхав на гасіння пожежі. Співробітник ДСНС разом із колегою потрапили під повторний обстріл. Пожежник, який отримав важкі осколкові поранення, помер дорогою до лікарні.

Промислово-речовий ринок «Барабашово» вважається одним із найбільших у Східній Європі та входить до топ-15 найбільших у світі. Торгові ряди займали площу 75 га.

Нагадаємо, у Києві через ракетний обстріл 17 березня спалахнули склади у Святошинському районі міста.

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак із колишнім чоловіком

Поки Лорак мовчить, її колишній допомагає Україні «гуманітаркою»

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

ринок пожежа

Окупанти артобстрілом знищили знаменитий ринок «Барабашово» у Харкові (відео)

Оксана Швець

Під час удару по столиці загинула відома театральна актриса

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.