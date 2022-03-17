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Україна

«Це точно не бізнес»: у Раді задумалися про конфіскацію майна ділків, що наживаються на війні

18:30 17 березня 2022
гроші

Кабміну пропонують покарати тих заповзятливих ділків, хто, сидячи у мирних містах, намагається наживатися на війні, накручуючи ціни на житло, транспорт і товари першої необхідності. З такою пропозицією виступив депутат та голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

«Намагаються отримати надприбутки на горі співгромадян… Вважаю, що така поведінка є достатньою підставою для вилучення коштів від такої діяльності на користь української армії відповідно до законів воєнного часу. Це точно не бізнес. Це мародерство», — заявив Гетманцев.

Після того, як у західні області України потягнулися тисячі евакуйованих осіб, попит на житло в не охоплених війною регіонах помітно зріс. Слідом за попитом зросли й ціни. Радник голови МВС Антон Геращенко зауважив, що в окремих містах на заході України вартість оренди житла зросла у ціні втричі-вчетверо. «Це називається мародерство!» — прокоментував Геращенко.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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