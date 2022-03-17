Майже половина танків, втрачених російською армією в Україні, не знищені, а дісталися Збройним Силам України як трофей. Такі дані наводять експерти міжнародної розслідувальної групи Oryx.

Аналізуючи втрати Росії в Україні, розслідувачі дійшли висновку, що після успішного відбиття російських атак українські військові поповнили арсенал не лише старими радянськими танками, а й здобули як трофей основні бойові танки РФ — Т-90.

За даними аналітиків, із 235 втрачених Росією танків 89 були сильно пошкоджені без шансів на відновлення, а 104 зараз перебувають у розпорядженні українських сил. Є ще така категорія, як покинута бронетехніка. 39 танків з цього списку, швидше за все, поповнять реєстр захоплених або будуть визнані пошкодженими/знищеними.

Якщо судити лише за звітами Oryx, то втрати росіян можуть здатися заниженими, але розслідувачі пояснюють, що до їхнього реєстру потрапляє лише та військова техніка, процес знищення чи захоплення якої зафіксовано на фото та відео. Цим пояснюється розбіжність із даними Генштабу ЗСУ, згідно з якими Росія втратила в Україні 444 танки.

Багато видів російської військової техніки в Україні було виявлено та ліквідовано завдяки нещодавно створеному чат-боту СБУ @stop_russian_war_bot. Служба безпеки України просить активніше використовувати цей інструмент і оперативно повідомляти про помічені ДРГ, колони російської військової техніки або інші підозрілі переміщення.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк озвучив прогноз, що Росія кидатиме в бої сили, не зважаючи на жертви, оскільки смертність власних військовослужбовців росіян не хвилює.

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