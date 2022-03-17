Зрозумівши, що бліцкригу в Україні не буде, Росія обрала нову тактику і тепер паралельно із «в'язкими» позиційними боями на фронті намагатиметься максимально нашкодити цивільним особам. Такий прогноз оприлюднив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На думку радника, бої продовжуватимуться по всіх лініях фронтів, причому атакуватиме Росія, не зважаючи на жертви. «Чим більше живої сили — тим краще. Смертність своїх військовослужбовців росіян не хвилює», — вважає Подоляк.

За прогнозами Подоляка, паралельно Росія намагатиметься максимально залякати населення, завдаючи прицільно бомбових або ракетних ударів по об'єктах, де масово ховаються цивільні.

«Базове завдання — максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку», — вважає радник. Водночас він прогнозує «максимальне затягування рішень щодо гуманітарних коридорів», «постійний обман» під час вивезення людей та обстріли евакуаційних колон.

Також Росія навряд чи відмовиться від спроб спровокувати політичний хаос в Україні. «На сьогодні очевидне їхнє базове завдання — за рахунок нагнітання страху (серед цивільного населення), паніки, а також за рахунок масованої брехливої пропагандистської кампанії спровокувати внутрішню управлінську кризу», — вважає радник.

Нагадаємо, раніше розвідка отримала дані, що путінській армії дозволили в Україні перейти на «самозабезпечення» та відбирати все необхідне у місцевого населення, а також грабувати склади, магазини, аптеки.

Фото cg.gov.ua/facebook

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