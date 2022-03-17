У Білорусі почалася «рейкова війна» проти Росії (відео)
У Білорусі організація BYPOL — об'єднання білоруських силовиків, які виступили проти режиму Лукашенка, розповіла, як громадяни цієї країни протидіють Росії, що відправляє війська та техніку з їхньої території на війну в Україну.
На сторінці BYPOL у YouTube колишній білоруський силовик, який працював у МВС, розповів про план «Перемога. Рейкова війна» і те, як патріоти перешкоджають відправленню техніки та військ до України.
Про необхідність «рейкової війни» говорив і радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, який звертався до білорусів.
За його словами, найважливішими напрямками, на які слід звертати увагу, є Крим — Мелітополь, Крим — Херсон, Валуйки — Куп'янськ, Гомель — Київ (загальний напрямок).
Він зазначав, що зрив постачання супротивника залізницями може радикально змінити ситуацію, особливо на напрямі Крим — Мелітополь. Адже в цьому напрямку противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що один із чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив — спецназівці збройних сил РБ не братимуть участі у війні з Україною.
Фото Pxabay2407
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