Росія відмовилася виконати рішення Міжнародного суду ООН: що далі

Відмова Росії виконати рішення Міжнародного суду ООН про негайне припинення бойових дій в Україні, про що заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, не залишиться без відповіді.

Про це пише народний депутат України восьмого скликання Борислав Береза, який поспілкувався із «міжнародними юристами найвищого рівня».

«Вони кажуть, що заява Пєскова про те, що Росія не виконуватиме рішення Міжнародного суду ООН не просто зухвала, але й матиме наслідки. Справа в тому, що саме рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, яке зобов'язало РФ негайно припинити вторгнення в Україну і невідкладно вивести війська, є безпрецедентним. Єдине схоже рішення було в одному з військових конфліктів між Камбоджею та Таїландом, але тоді йшлося про створення, демілітаризованої зони між сторонами конфлікту „щоб забезпечити, аби жодної непоправної шкоди не було завдано людям або власності“. Обидві сторони підкорилися, зона була створена і смертельна фаза конфлікту тоді закінчилася. Наразі ситуація зовсім інша. Країні — учасниці конфлікту озвучують рішення, а вона це рішення ігнорує. Отже Україна має далі зробити кілька офіційних кроків» , — пише Береза.

За його словами, це питання може бути порушено на Раді безпеки ООН. І країна-агресора не матиме права вето, оскільки стаття 27.3 Статуту Організації Об'єднаних Націй прямо позбавляє права голосу країну — учасницю суперечки.

«Ця ухвала тепер є у рішенні суду. Важливо, як поведеться Китай. Але навіть якщо він вирішить блокувати рішення Радбезу, то питання буде винесено на Генасамблею ООН. При цьому треба нагадати, що востаннє 2 березня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила вторгнення Росії в Україну і закликала тоді Москву негайно вивести всі сили з України. 141-м голосом», — нагадав екснардеп.

Він також зазначає, що після звернення України ГА ООН може ухвалити рішення про введення миротворців, і що голоси є. «І тоді Путіну доведеться вирішувати, чи готовий він воювати з усім світом і згоріти у пожежі війни, чи він піде на поп'яту. Але це один із найкращих сценаріїв сьогодні для примусу Путіна припинити обстрілювати Україну та бомбити міста. ООН змушена буде йти на жорсткий сценарій, якщо не хоче повторити долю імпотентної Ліги Націй», — додав Борислав Береза.

Раніше Сенат США одноголосно проголосував за резолюцію, яка визнала президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем.

Фото Piabay

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