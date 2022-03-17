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Україна

Колишній очільник ЦРУ назвав чотири сценарії розвитку подій в Україні

15:02 17 березня 2022
Танк РФ

Девід Петреус, який командував американськими військами в Іраку та Афганістані, а також керував ЦРУ, описав чотири варіанти розвитку подій в Україні, яка вже понад 20 днів протистоїть країні-агресору росії.

Про це пише відомий блогер Роман Шрайк. Серед варіантів:

  • Кривава трясовина для Росії, яка буде гірша, ніж радянська війна в Афганістані у 1980-х роках;
  • Врегулювання шляхом переговорів, оскільки і Путін, і Зеленський усвідомлюють, що жоден з них не може повністю досягти того, чого вони хочуть, і що обидві сторони зазнають величезних руйнувань;
  • Путін якимось чином може відійти від влади, а новий лідер міг би визнати нерозсудливість того, що зробив господар Кремля, та піти з України.
  • Україна переможе, вона насправді перемагає росіян на полі бою і поступово ця реальність приймається в Москві.

Раніше CNN з посиланням на анонімного високопосадовця зі США повідомляло, що в Україну спрямовують мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14.

Фото Генштабу ЗСУ

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