Військова розвідка України повідомляє, що найближчим часом заплановано переміщення із Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів.

«Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 000 бойовиків. Сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції до країн ЄС», — заявили в ГУР МО .

Відомо, що командування російської військової бази Хмеймім отримало вказівку щодня відправляти в Україну до 300 бойовиків, а 15 березня для участі у бойових діях проти України з цієї бази до Росії було відправлено 150 найманців.



У розвідці зазначають, що під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції щодо наведення порядків на окупованих територіях. Проте серед сирійців уже пішли чутки про безпосередню участь у бойових діях проти української армії, що значно знизило «бойовий дух».

«Нещодавно на військову базу Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно позначилося на морально-психологічному стані інших найманців і призвело до відмови частини брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть були зафіксовані випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправлення до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції до країн ЄС», — йдеться в повідомленні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог не залишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, проте зазнає невдачі.

«На Волинському напрямку фіксується інтенсивне використання території та інфраструктури Республіки Білорусь угрупуванням військ російської федерації для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угруповання окупаційних військ, що діють на Поліському напрямку. Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил РБ у бойових діях на стороні росії» , — зазначають у Генштабі.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оприлюднили оперативну інформацію про видачу в окупованому Луганську тіл загиблих мобілізованих місцевих жителів. Такий пункт організували у магазині «Копійка».

Фото ГУР МО

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