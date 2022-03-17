Президент України Володимир Зеленський виступив у Бундестазі, розповівши німецьким політикам, що за три тижні з початку російського вторгнення в країні загинули тисячі українців.

«Окупанти вбили 108 дітей. У центрі Європи, у нас, у 2022 році. Я звертаюся до вас після численних зустрічей, переговорів, заяв та прохань. Після кроків на підтримку, частина з яких запізнилася. Після санкцій, яких явно мало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії залишають з Росією. З державою, яка просто використовує вас і деякі країни, щоб фінансувати війну» , — сказав він і додав: «Але ви — ніби знову за стіною. Так, не за Берлінською. Але в центрі Європи. Між свободою і неволею. І стіна ця кріпиться з кожною бомбою, що падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру. Не приймаєтеся вами, хоча ви можете допомогти» .

Він, зокрема, згадав, як ФРН попереджали про те, що кремлівські проекти «Північні потоки» — зброя та підготовка до великої війни, але у відповідь чули, мовляв, це економіка. «Це був цемент для нової стіни», — сказав Зеленський і нагадав про те, що говорили Україні щодо перспектив наростання в НАТО, і як зволікають наразі із питанням про вступ нашої країни до ЄС.

«І зараз торгові маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну, — колючий дріт над стіною. Над новою стіною, що розділяє Європу», — говорив Зеленський і розповідав, як солдати країни-агресора вбивають мирних жителів, у тому числі й тих, хто зараз перебуває у Маріуполі.

«Російські війська не розрізняють, де цивільні, а де — військові, де цивільні об'єкти і вважають мішенню все. Театр, в якому ховалися сотні людей і який був підірваний вчора, пологовий будинок, дитяча лікарня, житлові райони без будь-яких військових об'єктів — вони руйнують все. Цілу добу. І не пускають жодного гуманітарного вантажу в наше заблоковане місто. П'ять днів російські війська не припиняють обстріли спеціально для того, щоб не допустити порятунку наших людей. Ви все це можете побачити. Якщо ви підніметеся над цією стіною», — сказав він і додав: «Я звертаюся до вас від усіх, хто чув, як щороку політики кажуть: „Ніколи знову“. І хто побачив, що ці слова нічого не варті. Бо знову в Європі намагаються знищити цілий народ».

Він також нагадав про слова президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана, який якось сказав у Берліні: «Зруйнуйте цю стіну!» «І я хочу сказати вам наразі. Канцлер Шольц! Зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, на яке ви заслуговуєте. І чим ваші нащадки пишатимуться? Підтримайте нас. Підтримайте світ. Підтримайте кожного українця. Зупиніть війну! Допоможіть нам зупинити її», — сказав президент України.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до конгресменів США, закликавши їх згадати Перл-Харбор або 11 вересня.

Фото ОП

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