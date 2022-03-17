«Військових туристів більше не буде»: хто із добровольців тероборони отримає статус учасника бойових дій

Деякі добровольці, які записалися до Сил територіальної оборони ЗСУ, можуть отримати статус учасника бойових дій.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. За її словами, люди, які долучилися до оборони України, у майбутньому можуть звернутися до Комісії, яка діє при Міністерстві у справах ветеранів України, та отримати статус учасника бойових дій.

«Звісно, для цього буде необхідно подати пакет документів включно з бойовим наказом», — пояснила вона та нагадала, що відповідно до чинного законодавства, учасники бойових дій — це люди, які брали безпосередню участь у бойових діях.

«Статус має надаватися тим, хто перебуває на передовій. Ми розуміємо, що сьогодні це Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Харків, Київська область та інші ділянки, де розгорнулися активні бої, — підкреслила Юлія Лапутіна. — Відповідно до бойових наказів Генштабу, ми будемо диференціювати це і визначати, хто саме має право отримати статус УБД. Але зараз, коли вся країна надає відсіч агресору, держава має гарантувати таке усім право, бо ми не знаємо куди далі повернеться театр воєнних дій. Сьогодні у суспільства великий запит на справедливість. Я сама бачила „військових туристів“, які на три дні приїжджали до зони бойових дій, фотографувалися, а потім отримували статус УБД. Такого більше не буде».

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Документ на законодавчому рівні визнає добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни, а також визначає категорію осіб — сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України з відповідним наданням їм пільг і гарантій, встановлених законодавством.

Фото Міністерства у справах ветеранів

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